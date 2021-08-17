Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve Milli futbolcuya kafa ve yumruk atan Marcao özür diledi.

Marcao'nun açıklaması şöyle;

Ailesi için yaşayan bir evlat olarak, öncelikle Kerem'in anne ve babasından, onların ellerinden öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok özür diliyorum. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum çünkü Galatasaray 'ı ve bu kulübün taraftarını çok yakından tanıyorum. Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor. Ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim. Eğer beni sahiplenip, bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor.



