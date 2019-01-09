SON DAKİKA | Marcao resmen Galatasaray'da

Galatasaray Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi için oyuncunun kulübü Grupo Desportivo de Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 19:48 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Marcao resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Portekiz temsilcisi Chaves'de forma giyen savunma oyuncusu Marcao'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, pazartesi günü İstanbul'da olacak.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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