Son dakika | Maradona neden öldü?

Dünyaca ünlü efsane Arjantinli futbol adamı Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki Maradona neden öldü? İşte cevabı...

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Kasım ayı başında hastaneye kaldırılmıştı. Maradona'nın tedavi almasının ardından geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Arjantin medyasındaki haberlere göre ise Maradona'nın yakınları koronavirüsle ilgili iddiaları reddetmişti.

Geçen ay 60. yaş gününü kutlayan Arjantinli efsane, beyin ameliyatı geçirmişti. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti.