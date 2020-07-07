Son dakika... Manuel Pellegrini Real Betis'te!
Son dakika Manuel Pellegrini haberi... Fenerbahçe'nin de uzun süre ilgilendiği Şilili teknik adam Manuel Pellegrini Fanatik'in geçen hafta belirttiği gibi tercihini Real Betis'ten yana kullandı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği ancak transfer ve ekonomik güç talebinden dolayı gerçekleşmeyen Manuel Pellegrini hamlesinde beklendiği üzere İspanyol kulübü Real Betis galip geldi.
Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yardımcısı Martin Demichelis...
Şilili teknik adamın yardımcısı ise Arjantinli eski futbolcu ve Pellegrini'yle Malaga'da birlikte çalışan Martin Demichelis olacak.
Fanatik Özel / Hakan Ateşler