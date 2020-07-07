Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin takımın başına getirmek istediği ancak transfer ve ekonomik güç talebinden dolayı gerçekleşmeyen Manuel Pellegrini hamlesinde beklendiği üzere İspanyol kulübü Real Betis galip geldi.

Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yardımcısı Martin Demichelis...

Şilili teknik adamın yardımcısı ise Arjantinli eski futbolcu ve Pellegrini'yle Malaga'da birlikte çalışan Martin Demichelis olacak.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler







