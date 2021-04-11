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Son dakika | Manisa FK şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi

Son dakika haberi! Manisa FK Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyon oldu. Manisa ekibi 32 hafta boyunca mağlup olmazken 23 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.

11 Nisan 2021, Pazar 17:06 Son Güncelleme:
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Son dakika | Manisa FK şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldi

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon resmen Manisa Futbol Kulübü oldu. Ligin 32'nci haftasında Uşakspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un evinde Kocaelispor'la berabere kalmasıyla Manisa FK mutlu sona ulaştı ve kulüp tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdırdı.

Ev sahibi Uşakspor 22'de Noyan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Manisa FK maçın son bölümünde penaltıdan Ahmet'in golüyle yenilgiden kurtuldu.

Son düdük çaldığında ise Manisa FK'lı futbolcular büyük coşku yaşadı.


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