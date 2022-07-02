İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da transfer için hareketli anlar yaşanıyor. Times'ın haberine göre; Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, cazip bir teklif gelmesi durumunda kulüpten ayrılmak istediğini Manchester United'a iletti.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Ronaldo ve arkadaşlarının performansı sık sık eleştiri konusu olmuştu. Bu sezona da köklü değişiklik yaparak başlayan ManU, ilk olarak teknik direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirdi.

Bu gelişmenin ardından yaz transfer dönemi açıldığından beri Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceği haberleri giderek yayılmaya başladı. Bugün de son olarak İngiliz medyası bu iddiaların doğruluğunu kanıtladı.

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde toplam 932 maça çıkarken, 698 gol, 230 da asist yapma başarısı göstermişti. Şimdiden Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.







