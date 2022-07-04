İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu, ailevi nedenlerden dolayı bugün Manchester United'ın sezon öncesi antrenmanına katılmadı.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Ronaldo ve arkadaşlarının performansı sık sık eleştiri konusu olmuştu. Bu sezona da köklü değişiklik yaparak başlayan ManU, ilk olarak teknik direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirdi. Bu gelişmenin ardından yaz transfer dönemi açıldığından beri Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceği haberleri giderek yayılmaya başlamıştı.

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu yönetime takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş ve İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olmak istediği ortaya çıkmıştı.

Şimdiden Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu.







