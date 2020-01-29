Son dakika! Manchester United Bruno Fernandes transferini açıkladı

Manchester United, uzun süredir transferi için uzun süredir çaba sarf ettiği Bruno Fernandes transferini bitirdi. Kırmızı Şeytanlar, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için kasasından bonuslar dahil toplam 80 milyon euro çıkacak.

Bu sezon başarılı bir grafik çizen ve Avrupa’daki birçok büyük kulübün takip ettiği Fernandes, ligde ve Avrupa’da forma giydiği maçlarda 13 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon eşleşmesinde ilk maç 20 Şubat’ta Lizbon’da, rövanş ise 27 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak.

En pahalı 4. transfer oldu

80 milyon euro karşılığında United'ın yolunu tutan Fernades, kulüp tarihinin en pahalı 4. transferi oldu. Zirvede 105 milyon euro bonservis ile Paul Pogba yer alırken, 2. sırada 87 milyon euro karşılığında transfer edilen Harry Maguire, 3. sırada ise 85 milyon euro ile Romelu Lukaku yer aldı.