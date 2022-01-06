İngiltere'de Covid-19'un futbola tesiri, artarak kendisini gösteriyor. Son olarak Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola ve yardımcı Juanma Lillo'nun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Guardiola ve Juanma Lillo, Manchester City'nin FA Cup 3. Turunda yarın Swindown Town ile oynayacağı maçta kenarda olamayacaklar. Bir diğer yardımcı antrenör Rodolfo Borrell, takımın başında yer alacak.

Manchester City'de Covid-19 nedeniyle 21 kişi karantinaya alındı. Bunlardan 14'ü teknik personelken 7'si A takım oyuncusu.