Manchester City, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ın transferinde son aşamaya geldi. Konuya ilişkin Manchester City Menajeri Pep Guardiola da açıklamalarda bulundu.

Erling Haaland'ın Manchester City ile sağladığı anlaşma sonrası sağlık kontrolünden geçtiği belirtilmişti. Düzenlenen basın toplantısında Guardiola, iddiaları yalanlamazken transferde son aşamaya gelindiğinin sinyallerini verdi.

Söz konusu iddiaları reddetmeyen Guardiola, "Durumu herkes biliyor. Konuşmamalıyım ki gelecek hakkında, gelecek sezon hakkında konuşmayı sevmiyorum. Borussia Dortmund ve Manchester City, transfer tamamen bitene kadar bir şey söylememe izin verilmediğini belirtti" dedi.