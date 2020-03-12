Son dakika haberi: Manchester City ile Real Madrid ve Juventus - Lyon arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.

Real Madrid'in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını Manchester City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Diğer mücadelenin de İtalya'daki olağanüstü hal ve Juventus takımında tespik edilen coronavirüs nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

İki mücadelenin hangi tarihte oynanacağına UEFA önümüzdeki günlerde karar verecek.