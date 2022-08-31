Süper Lig 'e iyi bir başlangıç yapan, son olarak da Fenerbahçe 'yi mağlup eden Konyaspor , tecrübeli golcü Mame Diouf'u kadrosuna kattı. Senegalli santrfor, geçtiğimiz 2 sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de toplam 31 gol atmıştı.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"arabam.com Konyaspor’umuz, forvet oyuncusu Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Hakan Faydasıçok katıldı.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattığımız Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı.

Mame Diouf, yeni sezonda 99 numaralı formamızı terletecek."







