Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'daki kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Maicon yeniden Galatasaray'da! 31 yaşındaki savunmacı, Arap Yarımadası'nda geçirdiği bir buçuk yılın ardından mukavelesinin bir yıllık kalan bölümünü tamamlamak üzere Sarı Kırmızılılar'a döndüğünü duyurdu. Sambacı, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Al Nasr'da geçen harika bir buçuk yılın ardından yönetime, taraftarlara, takım arkadaşlarıma bana olan tüm katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Birlikte harika zaferler kazandık ve müthiş anılar biriktirdik. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı."

Galatasaray'a 2017 yazında 8 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Sao Paulo'dan transfer edilen Brezilyalı, bu sezon Al Nasr formasıyla çıktığı 26 maçta gol ya da asist kaydedememişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler