Son dakika | Macaristan - Türkiye maçı iddaa oranları belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı kritik Macaristan maçının oranı belli oldu. İddaa risk yönetimi Macaristan galibiyetini 2.40, beraberliğe 3.00 ve Türkiye galibiyetine 2.30 oran belirledi.
Macaristan-Türkiye maçının iddaa oranları
▪ Macaristan: 2.40
▪ Beraberlik: 3.00
▪ Türkiye: 2.30
▪ KG var: 1.60
▪ KG yok: 1.90
2.5 üst: 1.70
2.5 alt: 1.70
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İki takım arasında Türkiye'de oynanan karşılaşmayı Macaristan Milli Takımı 1-0 kazanmıştı.