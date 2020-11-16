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Son dakika | Macaristan - Türkiye maçı iddaa oranları belli oldu

Son dakika haberi... A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı kritik Macaristan maçının oranı belli oldu.

16 Kasım 2020, Pazartesi 14:43 Son Güncelleme:
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Son dakika | Macaristan - Türkiye maçı iddaa oranları belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı kritik Macaristan maçının oranı belli oldu. İddaa risk yönetimi Macaristan galibiyetini 2.40, beraberliğe 3.00 ve Türkiye galibiyetine 2.30 oran belirledi.

Macaristan-Türkiye maçının iddaa oranları

▪ Macaristan: 2.40

▪ Beraberlik: 3.00

▪ Türkiye: 2.30

▪ KG var: 1.60

▪ KG yok: 1.90

2.5 üst: 1.70

2.5 alt: 1.70

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI İDDAA ORANLARINI DETAYLI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

İki takım arasında Türkiye'de oynanan karşılaşmayı Macaristan Milli Takımı 1-0 kazanmıştı.

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