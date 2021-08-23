Son dakika! Lyon Shaqiri'yi transfer etti
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri resmen Lyon'a transfer oldu. Fransa ekibi Shaqiri için Liverpool'a 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini, 5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde de bonus maddesi olduğunu açıkladı.
Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri'nin yeni adresi Lyon oldu.
Fransız ekibi Liverpool'a anlaştığını açıklarken bu transfer için de 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini, 5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde de bonus anlaşması olduğunu açıkladı.
Transferi açıklayan Lyon, Shaqiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool da eski oyuncusuna resmi hesabından teşekkür mesajı yayınladı.