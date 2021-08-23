Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri'nin yeni adresi Lyon oldu.

Fransız ekibi Liverpool'a anlaştığını açıklarken bu transfer için de 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini, 5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde de bonus anlaşması olduğunu açıkladı.

Transferi açıklayan Lyon, Shaqiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool da eski oyuncusuna resmi hesabından teşekkür mesajı yayınladı.