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Son dakika! Lyon Shaqiri'yi transfer etti

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri resmen Lyon'a transfer oldu. Fransa ekibi Shaqiri için Liverpool'a 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini, 5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde de bonus maddesi olduğunu açıkladı.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 01:27 Son Güncelleme:
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Son dakika! Lyon Shaqiri'yi transfer etti

Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri'nin yeni adresi Lyon oldu. 

Fransız ekibi Liverpool'a anlaştığını açıklarken bu transfer için de 6 milyon euro bonservis ödeyeceğini, 5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde de bonus anlaşması olduğunu açıkladı.

Transferi açıklayan Lyon, Shaqiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Liverpool da eski oyuncusuna resmi hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

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