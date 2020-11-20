Son dakika | Luka Jovic de koronavirüs!

Real Madrid, Luka Jovic'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Milli takımlardan dönüşte koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Real Madrid, Luka Jovic'in koronavirus testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özellikle Güney Amerika ülkelerinin maçlarında bu sorun daha da ön plâna çıkarken, Uruguay Milli Takımı'nda da 15 oyuncunun testi pozitif çıkmıştı. Luka Jovic, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile hapis cezası ile karşı karşıya kalmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun Sırp makamlarla anlaşmaya vardığı ve 30 bin euro para cezası ödeyerek 6 aylık hapis cezası almaktan kurtulduğu belirtilmişti.







