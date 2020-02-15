SON DAKİKA! Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok
Emre Belözoğlu'nun sakatlanmasıyla büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, Ankaragücü maçının 85. dakikasında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi büyük şok yaşanıyor. Hafta içi antrenmanda Garry Rodrigues'in sakatlanmasının ardından, Ankaragücü maçında Emre Belözoğlu oyuna devam edemedi. İki yıldızından art arda kötü haber alan Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun Ankaragücü maçında sarı kart görmesiyle yıkıldı.
Mücadelenin 85. dakikasında sarı kart gören tecrübeli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi cezalı duruma düştü.