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Son dakika! Lokomotiv Moskova'da Marko Nikolic ile yollar ayrıldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, teknik direktör Marko Nikolic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

05 Ekim 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Son dakika! Lokomotiv Moskova'da Marko Nikolic ile yollar ayrıldı

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında 21 Ekim tarihinde deplasmanda karşı karşıya geleceği Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Marko Nikolic dönemi sona erdi.

Rus ekibinden yapılan açıklamada Sırp teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.


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42 yaşındaki teknik adam, Mayıs 2020'de Lokomotiv Moskova'nın başına geçmişti. Takımıyla Rusya Kupası zaferi yaşamış Nikolic, bu sezon beklentilerin altında kalmıştı. İlk 9 haftada yenilgi almasa da 5 beraberlik elde eden Lokomotiv Moskova, 10. haftada ise iç sahada Rostov'a 2-1 mağlup oldu. Rus ekibi, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda da Marsilya ile 1-1 berabere kalırken Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu. 



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