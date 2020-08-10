Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan Loic Remy, Benevento'ya transferinin yatması sonrası yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. İtalya Serie A'ya yeni yükselen Benevento ile anlaşmasına rağmen transferi sağlık kontrolü sonrasında gerçekleşmeyen Loic Remy için Göztepe'nin ardından Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

Il Sannio Quitidiano'nun haberine göre Loic Remy'nin temsilcileri, Türkiye'deki temaslarına hız vermiş durumda. Fransız oyuncu için Göztepe ile görüşmeler yürütülürken menajerlerin Fenerbahçe'yi hedef seçtikleri belirtiliyor. Oyuncunun yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye sıcak baktığı iddia edilmekte.

Kariyerinde Lyon, Lens, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille gibi önemli ekiplerin formalarını giyen 33 yaşındaki oyuncunun yeni sezondaki durağının Türkiye olacağı belirtilmekte.