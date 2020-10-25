SON DAKİKA | Liverpool, Ozan Kabak için görüşmelere başladı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, sakatlanan yıldızı Virgil van Dijk'ın yerini dolduracak isme karar vermiş durumda. Mirror'ın haberine göre Liverpool, Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak'ı 20 milyon Pound'a kadrosuna katabilmek adına görüşmelere başladı.

Jurgen Klopp çok beğeniyor

Liverpool, Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Ozan Kabak'ı Anfield'a getirmek istiyor. Bu kararın sahibi ise Ozan Kabak'ı çok beğendiği belirtilen Jurgen Klopp... Alman hoca, pandemi nedeniyle transfer harcamalarını sınırlandırmak zorunda kalmasaydı yaz transfer döneminde daha Ozan'ı kadrosuna katmak istiyordu. Schalke, Covid-19 ile piyasa şartları değişmeden önce Ozan Kabak için 40 milyon Pound'luk bir bedel belirlemişti.

Fabinho'yu stoperde kullanmasına rağmen özellikle Sheffield karşısında çok fazla pozisyon veren Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, Van Dijk'ın ne zaman döneceğine ilişkin bir tarih olup olmadığı konusunda, "Dürüst olmak gerekirse bunu bilmek istemiyoruz. Zaman alacak, bu çok açık. Tüm insanların yapısı farklı ve o nedenle net bir tarih aralığı koymamalıyız. İyileşmenin ardından bir rehabilitasyon süreci ile bireysel olarak iyi hale gelecek ki her vücut, sakatlıkla farklı şekilde mücadele ediyor. Bu yüzden net bir tarihe gerek yok" ifadelerini kullandı.