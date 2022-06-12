Son dakika | Liverpool, Darwin Nunez transferini bitirdi

Devre arasında Luis Diaz'ı Porto'dan kadrosuna katan Liverpool, Portekiz'den bir flaş transferi daha bitirdi. Premier Lig ekibi, uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Darwin Nunez'in transferi için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.





Bleacher Report'un haberine göre Liverpool, transferi 105 milyon dolar karşılığında bitirdi. Nunez'in pazartesi günü Liverpool adına sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

2020'nin yaz transfer döneminde Almeria'dan 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan 22 yaşındaki golcü; bu sezon takımıyla çıktığı toplam 41 maçta 34 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.