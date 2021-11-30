Liverpool, Galatasaray 'ın efsane file bekçisi Claudio Taffarel'in kaleci antrenörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bir dönem Galatasaray'da da kaleci antrenörlüğü görevini yapan Claudio Taffarel ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

55 yaşındaki tecrübeli ismin İngiltere'de çalışma izni almasının ardından takımın diğer kaleci antrenörleri John Achterberg ve Jack Robinson'a katılacağı aktarılanlar arasında yer aldı.

Taffarel, Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine de devam edecek.

Jürgen Klopp'tan Taffarel açıklaması

Taffarel'in teknik ekibe katılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, "Kalecilikte kendi felsefemizi oluşturmak istiyoruz, bu yüzden tamamen farklı bir bakış açısına sahip olmak istedik. Allison ile görüştük. Teknik ekibe Taffarel'i dahil ederek iyi bir iş yaptık. Dünya futbolunda gerçekten iyi bir kaleci okulu olmak istiyoruz ve bu yüzden çok deneyimli bir kaleci antrenörü getiriyoruz." ifadelerinde bulundu.



