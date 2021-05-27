Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille’in maddi sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusuyla vedalaşmak zorunda kalacağı öne sürüldü.

L’Equipe gazetesi, başta teknik direktör Christophe Galtier olmak üzere Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Soumare ve Reinildo’nun ayrılacağını yazdı. Zeki’ye Everton, Tottenham ve Roma, Burak Yılmaz’a ise Fiorentina ve Roma takımları talip.

GALTIER AYRILACAĞINI DUYURDU

Fransız ekibine; Neymarlı, Mbappeli PSG'nin önünde dördüncü şampiyonluğunu yaşatan Galtier, Lille'de olan süresinin dolduğunu belirtti.

Ayrılık kararını "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkana bildirdim. Buradaki süremi doldurdum." sözleriyle duyuran Galtier, Lyon, Nice ve Napoli'nin kendisiyle ilgilendiğini de belirtti.

BAŞKAN AYRILIĞI DOĞRULADI

Galtier'i kulüpte kalması için ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirten Lille Başkanı Olivier Letang, "Ayrılık kararına saygı duyuyorum. Onunla devam etmek istediğimi söyledim, ikna etmeye çalıştım ancak ayrılmaya karar verdi. Her şey için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.