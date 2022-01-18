Son dakika | Lille, Yusuf Yazıcı'nın yerini Ben Arfa ile doldurdu
Ligue 1 ekibi Lille, CSKA Moskova'ya kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın yerini Hatem Ben Arfa ile doldurdu. Lille, son olarak Bordeaux forması giyen ve bir süredir boşta olan 34 yaşındaki oyuncunun transferini kısa süre içerisinde duyuracak.
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı CSKA Moskova'ya kiralayan Lille, transferde atağa kalktı. Ligue 1 ekibi, son olarak Bordeaux forması giyen Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı. Lille, Yusuf'un sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Moskova ekibiyle sözleşme imzalamasının ardından Ben Arfa transferini resmen duyuracak.
34 yaşındaki oyuncu, yeni takımında Yusuf Yazıcı'dan boşalan 11 numaralı forma ile boy gösterecek.
Bu sezona boşta başlayan 34 yaşındaki Hatem Ben Arfa; bugüne kadar Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull, Nice, PSG, Rennes, Valladolid ve Bordeaux gibi önemli takımlarda görev almıştı.