Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı CSKA Moskova'ya kiralayan Lille, transferde atağa kalktı. Ligue 1 ekibi, son olarak Bordeaux forması giyen Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı. Lille, Yusuf'un sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Moskova ekibiyle sözleşme imzalamasının ardından Ben Arfa transferini resmen duyuracak.

34 yaşındaki oyuncu, yeni takımında Yusuf Yazıcı'dan boşalan 11 numaralı forma ile boy gösterecek.

Bu sezona boşta başlayan 34 yaşındaki Hatem Ben Arfa; bugüne kadar Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull, Nice, PSG, Rennes, Valladolid ve Bordeaux gibi önemli takımlarda görev almıştı.







