Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş 'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmzalar sonrasında Burak, Lille formasını giyerek ilk antrenmanına çıktı.

Daha sonra Burak Yılmaz için bir basın toplantısı düzenlendi. Milli golcü, basın toplantısında transfer sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Burak, 17 numaralı formayı Zeki'nin kendisine verdiğini de ifade etti. Basın toplantısı sonrasında Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın yanına gelerek 17 numaralı formasıyla birlikte fotoğraf çektirdiler.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI:

Ben de çok teşekkür ediyorum kulübümün bana güveninden dolayı. Hocamızın, Luis Campos'un ve yöneticilerimizin bu güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyuncu çok baskılı ve büyük takımlarda oynadım ve gördüm ki futbol hayatımda bu baskı aslında bana iyi geliyor. Kulübümün saydığım isimlerin bana güvenleri de üzerimde açıkçası baskı yaratıyor. Bu yüzden de geçmişte olduğu gibi tekrar benim için yeni bir ispata, yeni bir maceraya başlıyorum. Önce kendimi sonra bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum.

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Yaklaşık 20 gün önce Luis Campos benim ve menajerlerimle irtibata geçti. Kendisi İstanbul'a geldi ve yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdik. Açıkçası o toplantıdan sonra kararımı vermiştim. Sizlerin aracılığıyla da ona teşekkür etmek istiyorum.

Yusuf ve Zeki'ye gelince, tabii ki ikisiyle de hemen konuştum. Sağ olsunlar, onlar da beni aradılar. Onlara sormam gereken tabii ki sorular vardı. Onlar da beklediğim cevapların çok üstünde cevaplar verdiler. Onların buraya gelip, benimsemesi, sevmesi, severek oynaması kararımda çok etkili oldu. Aslında kulübümüzün de onları transfer ederek ne kadar doğru bir hamle yaptığını görüyorum. Çünkü onlar da burayı kendi evleri gibi görüyor, buna şahit oldum.

Kulübümün transfer stratejisini çok iyi biliyorum. Ama buradaki benim görevim biraz daha farklı. Hocamızla da yüz yüze konuştuğumuzda, Fonte, Benjamin ve benim biraz daha farklı bir misyonu olduğunu söyledi. O da aslında bana biraz sorumluluk yükledi. Aslında bu benim için gurur verici bir olay. Çünkü bu tarz misyonu yapabileceğimi ve bu yaşta beni Türkiye'den getirmeleri ayrı bir gurur verici bir olay. Fakat bunların yanında benim görevim sahaya çıkıp gol atmak. Golden sonra da diğer görevlerimi yerine getireceğime de eminim.

"ZEKİ BANA '17 NUMARA SENİNDİR AĞABEY' DEDİ"

Zeki'ye hepinizin önünde teşekkür ederim. Tabii ki ben Türkiye milli takımında da onlara kaptanlık yapıyorum. Türkiye'de biraz saygı ortamı çok daha fazla... Kendisi direkt bana "ağabey forma ile alakalı hiçbir şey düşünme, 17 numara senindir" dedi. Ben de ona "gönlünden gerçekten bu geliyorsa bunu yap. Yoksa benim hangi forma numarası giydiğim önemli değil" demiştim. O da "ağabey gönlümden veriyorum" diyerek konuyu kapattı.

Bütün Türkiye'ye Yusuf ve Zeki'yi takip ediyor. Çünkü Fransa Ligi de Türkiye'de veriliyor. Hepimiz ister istemez onları takip ediyoruz. 2 Türk kardeşimiz burada oynuyor, tabii ki takip ediyoruz. Aslında onlardan dolayı ben de çok maçlarını izlediğim için takımımıza biraz hakimim.

SOSYAL MEDYADAN SIRAYLA DUYURDULAR

Lille, Burak Yılmaz transferini sosyal medyadan paylaştığı videolarla parça parça duyurdu. Fransız İlk önce "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" ifadeleriyle Burak Yılmaz'ın geçen sezon Sivassspor'a 87. dakikada attığı bir frikik golünü paylaştı.

Ardından Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'in 'O geliyor' mesajı gönderdi.

Ve sonunda son videoda resmen Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer edildiği duyuruldu.



