SON DAKİKA! Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı

Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş 'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmzalar sonrasında Burak, Lille formasını giyerek ilk antrenmanına çıktı.

SOSYAL MEDYADAN SIRAYLA DUYURDULAR

Lille, Burak Yılmaz transferini sosyal medyadan paylaştığı videolarla parça parça duyurdu. Fransız İlk önce "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" ifadeleriyle Burak Yılmaz'ın geçen sezon Sivassspor'a 87. dakikada attığı bir frikik golünü paylaştı.

Ardından Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'in 'O geliyor' mesajı gönderdi.

Ve sonunda son videoda resmen Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer edildiği duyuruldu.



