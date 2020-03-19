Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, "Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Müsabakalar bugünden itibaren durduruldu. Konuyla ilgili kulüplerimizi temsilen kulüpler birliği başkanımızla ve federasyon başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik.'' diye konuştu.

Ligler ne zamana kadar ertelendi?

Süre ile ilgili bilgi vermeyen Kasapoğlu, "Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşacağız." dedi.

Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ankara'da çok verimli ve Türk sporuna yönelik bazı kararlar aldıklarını vurgulayan Nihat Özdemir "Sayın bakanımızın daveti üzerine üç federasyon başkanımız ve Kulüpler Birliği başkanımız, Ankara'da çok verimli ve Türk sporuna yönelik bazı kararlar aldık. Sayın bakanımızın da söylediği gibi liglerimizi erteledik. Liglerin başlama tarihi, yapılacak çalışmalar sonrası açıklanacak. Kulüpler Birliği ile de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı hep birlikte tespit edeceğiz. Hedefimiz en kısa sürede liglerin seyircili başlaması. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. En kısa zamanda tarihleri belli edip, sizinle paylaşacağız" diye konuştu.



