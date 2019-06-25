Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayınlandı!

Liseye Geçiş Sınavı – LGS 2019 sonuçları geçtiğimiz gün yayınlandı. Sonuçların yayınlanmasının ardından gözler lise tercihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar bugün yani 25 Haziran’da açıklandı. İşte,2019 LGS yerleştirme kılavuzu..

LGS KILAVUZU YAYINLANDI

LGS tercih kılavuzu bugün yani 25 Haziran Salı günü yayınlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası gözler LGS tercih kılavuzuna çevrildi. Nihayet beklenen sonuçlar yayınlandı. İşte LGS 2019 tercih kılavuzu...

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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 yılında gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuçlar 24 Haziran 2019 Pazartesi günü MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlar MEB’in resmi internet adresi olan “meb.gov.tr” üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar ayrıca e-posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sonuçlara TC Kimlik numaraları ile giriş yapabilecekler. Öte yandan LGS tercih kılavuzları ise yarın yani 25 Haziran'da açıklanacak. İşte, LGS sonuç sayfası...

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel bölümlerdeki her bir alt testte öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Hesaplanan ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir.

Standart Puanlar (SP), Tablo 2’deki katsayılar ile ağırlıklandırılarak Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) hesaplanmaktadır. Daha sonra alt testlerin ASP’leri toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) elde edilmektedir. Hesaplanan TASP kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına aşağıdaki formül kullanılarak dönüştürülmektedir.

Merkezi Sınav Puanı (MSP) = 100+ (400 (TASP-En Küçük TASP))

(En Büyük TASP-En Küçük TASP)