Son dakika | LGS soruları ve cevapları MEB tarafından yayımlandı

Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'ndan LGS soru ve cevapları açıklaması... LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS oturumları Milli eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda düzenleniyor. Sınavın yapılması ve sonuçlarının ilan edilmesi ile ilgili tüm yetkiler MEB'de, MEB akademik takviminde LGS sonuçlarının ilan edileceği günü duyurdu. Takvimdeki bilgiye göre; MEB LGS sonuçlarını 24 Haziran Pazartesi günü internet sitesi üzerinden erişime açacak.

LGS SINAV SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS soru ve cevapları da en az sonuçlar kadar heyecanla bekleniyor LGS soru cevapları öğrencilerin aacakları notları tahmin etmesini sağlıyor. Öğrenciler sınavda yaptıkları hataları kontrol etmek için heyecanla soruların yayınlanmasını bekleyecek.

SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr intenet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî intenet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir. Ü

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, intenet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, intenet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, intenet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr intenet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr intenet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilmiş tercihler de 2 Temmuz - 13 Temmuz arasında yapılmıştı. Bu yıl sonuçlar 24 Haziran'da ilan edilecek. Tercihlerin sonuçların ilan edilmesinin ardından 1 hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.



