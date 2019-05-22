Son dakika... LGS 2019 sınav yerleri açıklandı!

LGS sınav giriş yerleri için gözler MEB’den gelecek açıklamadaydı. Liseye geçiş yapacak öğrencilerin katılacağı sınavla ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde netleşmişti. İşte MEB’in düzenlediği sınava katılacak olan öğrencilerin dikkat etmesi gereken detaylar…

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

LGS sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından çıktı alınıp onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Sınav giriş belgesinin mühürlenmiş olması önem arz edecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecek.

MEB’DEN SAAT UYARISI

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

SINAVA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.