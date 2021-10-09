Son dakika! Letonya-Türkiye maçının hakemi Andreas Ekberg

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacağı maçı yönetecek hakem belli oldu. Karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Daugava Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.





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