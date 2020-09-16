Trabzonspor'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Sörloth Bundesliga ekibi Leipzig'in transfer listesinde ilk sırada. Norveçli golcünün Leipzig'e transferi konuşulurken Alman ekibinden sürpriz bir paylaşım geldi.

Leipzig twitter hesabından "King of the North" paylaşımı yaptı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Futbol severler bu paylaşım sonrası Leipzig Sörloth transferini açıklayacak diye yorumladı.

Taraftarını büyük beklentiye sokan kulüp saatler sonra yapılan paylaşımın oyuncuları Emil Forsberg'le ilgili olduğunu duyurdu. Leipzig'in bu paylaşımı kısa sürede olsa milyonlarca twitter kullanıcısına ulaştı.