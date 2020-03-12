Leicester City'de corona virüs şoku yaşanıyor. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de bazı oyuncularda virüs etkileri görüldüğü belirtiliyor.

Kulüp menajeri Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu açıkladı.

İngiltere'de Corana Virüs'te son durum...

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries’in Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dorries’in kendini evinde karantina altına aldığı öğrenildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dorries’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileyerek, Dorries’in doğru olanı yaptığını belirtti.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta toplam Corona virüsü vaka sayısı 383’ye yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya ulaştı.



