İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, yeni teknik direktörünü farklı bir yöntem ile açıkladı. Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri oldu.

İtalyan ekibinde Simone Inzaghi, Antonio Conte'nin ayrılığı sonrası Inter'in başına geçmişti. Yerine Lazio'da Maurizio Sarri gelirken İtalyan ekibi bu hamleyi Twitter üzerinden önce isim vermeden 'sigara emojisi' ile paylaşmıştı. Akşam saatlerinde ise Maurizio Sarri resmen açıklandı.

İtalyan teknik adam, geçtiğimiz dönemde İtalyan basınına yaptığı açıklamada günde 60 sigara içtiğini belirtmişti. İsmi Fenerbahçe ile de anılmış olan Maurizio Sarri, Juventus'tan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonu takım çalıştırmadan geçirmişti.



