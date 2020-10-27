İtalya'da yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları sebebiyle ciddi bir tedirginlik yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Belçika'da Club Brugge takımına konuk olacak Lazio'da sıkıntılı bir gün yaşandı.

İtalyan ekibinde Ciro Immobile ve Luis Alberto başta olmak üzere toplamda 10 oyuncu maçın son antrenmanına katılmadı. Mavi-beyazlı ekipte sadece 12 oyuncuyla antrenman yapabildiği aktarıldı.

Belçika basını da gelişmeleri yakından takip ederken, maçın akıbeti sorgulandı. Sezon başında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi bu isimler arasında yer almazken, takımla birlikte antrenmana çıktı.

Vedat'a ilk 11 yolu...

Maç ertelenmediği takdirde Ciro Immobile'nin yokluğunda Kosovalı golcünün Club Brugge karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Geçen ay koronavirüse yakalanmıştı

Kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya giden Muriqi, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve geçen ay koronavirüse yakalanmıştı. Karantinanın ardından koronavirüs testi negatife dönen Muriqi Roma'ya gitmiş ve takıma katılmıştı.



