SON DAKİKA | Lazio, Vedat Muriç transferini bitirdi

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, uzun süredir kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmeler yürüttüğü Vedat Muriç'in transferinde mutlu sona ulaştı. Ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Fenerbahçe'nin Lazio ile Vedat Muriç için kesin olarak anlaştığını söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Lorenzo, "Lazio bu işi bitirdi. Fenerbahçe ile her konuda anlaştı. Bence büyük bir transfer, 16 milyon Euro ödeyecekler. Ayrıca zamana yayılan bonuslar var. Fenerbahçe için çok kârlı bir ahlaşma oldu. Lazio, özellikle istediği bir oyuncuyu aldı. Vedat ile kesin anlaşma sağlandı. Sözleşme süresi ne kadar şu anda bilmiyorum. İki yıllık da olabilir, 4 yıllık da... Önümüzdeki günlerde açıklayacaklar; ama kesin olarak anlaştıklarını biliyorum. Vedat Muriç, İtalyan Ligi ve Lazio'da oynamayı çok istiyordu. Sonund bu hedefine ulaştı" dedi.

Lorenzo di Caprio, Fenerbahçe'nin, Lazio'da ki Angolalı stoper Bastos'un transfer gündeminde olabileceğini ancak Vedat Muriç transferiyle Bastos'un olası transferinin birbirinden bağımsız olduğunu söyledi.



