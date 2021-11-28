Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş 'ta işler hiç de iyi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamayan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta Giresunspor'a 4-0 yenilerek zirveden iyice uzaklaştı.

SÜRPRİZ LARIN GELİŞMESİ

Skorer'in haberine göre, Siyah-beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı. Yönetim Kanadalı golcünün menajeriyle görüşmelere başlamıştı.

OLYMPIAKOS'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Rus ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Cyle Larin'in menajeri Olympiakos'la görüşmelere başladı. Larin'in sezon sonunda mukavelesi biteceği için menajerinin devre arasında Yunan kulübüyle anlaşacağı öğrenildi.

GHEZZAL'IN ALDIĞI PARAYI TALEP EDİYOR

Daha önce yapılan görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan Beşiktaşlı idareciler, Ghezzal’in aldığı parayı istemesi nedeniyle Kanadalı oyuncuyla el sıkışamamıştı. Ajax maçını seyrettikten sonra önceki gün yönetim ile masaya oturan siyah-beyazlı oyuncunun menajeri yine aynı şartları masaya sürmüştü.

YÖNETİM KABUL ETMİYOR

Ghezzal’e 2 milyon 250 bin euro garanti para veren ve bunun yanında bonuslar da ödeyecek olan yönetimin, kurdaki dalgalanmalar nedeniyle, Kanadalı oyuncuya bu kadar yüksek garanti para vermeye soğuk bakıyor.

SEZON SONUNDA GİDİYOR

26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Olympiakos'a transfer olması bekleniyor. Hafta içinde Fenerbahçe 'yi 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Yunan ekibinde eski Galatasaraylı Onyekuru'nun yanı sıra bir dönem F.Bahçe'de oynayan Valbuena da forma giyiyor.

6 GOLE KATKI YAPTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 14 resmi mücadeleye çıkan Cyle Larin toplamda 946 dakika şans buldu. Kanadalı hücumcu bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Larin aynı zaman diliminde 1 asist yaptı.