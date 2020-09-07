Fransız medyasından Telefoot Chaine'in haberine göre; genç oyuncu Mbappe'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Genç yıldızın hemen Fransa Milli Takımı'nın Hırvatistan maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtilirken, Mbappe PSG'nin önümüzdeki iki haftada oynayacağı Lens ve Marsilya maçlarında da forma giyemeyecek. PSG'de daha önce Neymar, Di Maria ve Parades'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Mbappe, cumartesi akşamı oynanan İsveç-Fransa maçından önce Çarşamba günü koronavirüs testinden geçmiş ve sonuç negatif çıkmıştı. Genç forvet, Fransa'nın İsveç karşısındaki galibiyetinde büyük rol oynamış ve karşılaşmanın tek golünü atmıştı.







