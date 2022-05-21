Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'nin geleceği, futbol dünyasını aylardır merakta bırakıyordu. Real Madrid'in uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Fransız yıldız sonunda kararını verdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe geleceği ile ilgili nihai kararını verdi. Fransız yıldız, PSG yöneticileri ile yaptığı görüşmeler sonrası ikna oldu ve sözleşme uzatmak için prensip anlaşmasına vardı.

3 yıllık sözleşme

Görüşmelerin Cumartesi gününe kadar devam ettiği belirtilirkeni Mbappe'nin 3 yıllık sözleşmeye imza atması ve anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Real Madrid'e kararını bildirdi

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Kylian Mbappe, bugün öğleden sonra Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i arayarak PSG ile sözleşme uzatmak istediğini belirterek kararını bildirdi.

Madrid'de görüntülenmişti

Uzun süredir transfer haberlerinde manşetleri süsleyen Kylian Mbappe, geçtiğimiz günlerde Madrid'de ünlü bir restoranda görüntülenmiş, ardından Fransız yıldızın Real Madrid ile her konuda anlaştığı iddia edilmişti.

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