Son dakika! Kulüplerin borcu yapılandırıldı

Son dakika haberi... Borç yükü ve faizlerle baş etmekte zorlanan kulüplere müjdeli haber geldi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın futbol takımlarının borç yapılandırması hakkında açıklamalarda bulundu. Bloomberg’de yer alan habere göre Aydın, borcun yeniden yapılandırıldığını belirtti. Aydın açıklamasında futbol kulüplerinin borçlarını 12 banka ve 15 faktoring şirketinin yapılandırdığını açıkladı.

Hüseyin Aydın daha önce de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz bu endüstrinin ayakta kalmasını, rekabetin ve bu değerin sürmesini istiyoruz. 3 büyük kulübün yıllık ortalama geliri 600 milyon TL civarında. Şampiyon olacak bir takımı 250 milyon TL’ye kurabilirsiniz."

"Nakit akışlarında bozukluk var, teminatta sıkıntı yok. Biz nakit akışlarını düzenlemek istiyoruz. Sadece biz değil UEFA, TFF, kreditör olarak biz de istiyoruz, müşterimiz de istiyor.”