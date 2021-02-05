Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını belirleyecek seçim adına toplanmıştı. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakmasının ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin tarihindeki 11. başkan oldu. 5 Kasım 2019'da seçilen Mehmet Sepil'den önce de yine o dönemde Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı'nın da başkanlık görevini yürütmüştü. Fikret Orman öncesinde de Dursun Özbek ve Göksel Gümüşdağ'ın yürüttüğü başkanlık görevi, 2 yıllık Mehmet Sepil döneminin ardından yine bir İstanbul takımının başkanı tarafından yürütülecek.



