Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı görev süresinin sona ermesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Görevi Ahmet Ağaoğlu'na devreden Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Genel kurulda aldığımız karar gereği, seçilen yönetim kurulunun listesi açıklanacaktır. Yeni dönem başkanımız da Ahmet Ağaoğlu'dur. Türk futboluna hayırlı olsun. Türk futbolcunun zor dönemden geçtiği süreci daha önce Mehmet Sepil omuzlarında taşıdı. Sonrasında ben taşıdım. Ahmet Ağaoğlu'nun başarılı olacağına inanıyoruz. Benim başkan olduğum süreçte yaşadığımız pandemi sıkıntıları döneminde yayıncı kuruluş ile bir süreç yaşadık ve devam ediyor halen. Epey yol alındı. Spor yasası ve yabancı sayısıyla ilgili çok çalışmalar yapıldı. Birçok konu gündeme geldi. Bazıları çözüldü, bazıları çözülmedi, devam ediyor. Bu süreci de bundan sonra sayın Ağaoğlu'nun tamamlayacağını, Türk futboluna faydası her bir şekilde olacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyoruz. Görevi layıkıyla yapacaktır.

Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları ise şöyle;

Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğimizi sizinle paylaşmak istiyorum. vedilikle profesyonel yapıya geçilmesi gerekiyor. Bunun bir sonraki adımının da ' Süper Lig Kulüpleri AŞ' olması yolunda 21 kulübümüzün de mutabakatını aldık. Kulüp başkanları olarak fahri olarak göreve gelen insanlarız. TFF'nin aldığı bir kararda, Kulüpler Birliği'nin de imzasının olması lazım. Ortalamaya bakınca, kulüplerimizin gelirlerinde %60-70 oranında bir gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız yok. Trabzonspor Başkanı olmak, bir Trabzonlunun yaşayacağı en büyük onur. Kulüpler Birliği Başkanı olmak, diğer 20 kulübün gösterdiği teveccühe layık olmaktır. Onlarının güvenine layık olmak çok büyük bir sorumluluk ve onur.