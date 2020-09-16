Göztepe Başkanı olan ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Sepil, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce görevi bıraktığı iddia edilen Sepil, devre arasına kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Devre arasındaki seçimli genel kurula kadar görevinin başında olduğunu belirten Sepil, "Kulüpler Birliği başkanlık görevi oldukça zorlu br görev. Sayın başkanlar, devre arasına kadar bir değişim yapmanın doğru olmadığını takdi ettiler. Bu nedenle devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız. Sezonun ikinci yarısı başlamadan Kulüpler Birliği'nin yeni başkanını seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Stadyumların gelir getirebilir hale gelmesi adına en azından belli bölgelerde seyirci taleplerine de değinen Mehmet Sepil, "Bazı ülkelerin başlayan liglerinde belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüp en azından belirli bölgelerin örneğin; locaların, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız" dedi.