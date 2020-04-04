Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ertelenen ligleri Haziran ayında başlatma düşüncesi üzerine Kulüpler Birliği de dün öğle saatlerinde video konferans eşliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak başkan Mehmet Sepil, toplantı sonrasında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat edinilen bilgiye göre tüm kulüplerin ‘Futbolculara 1 ay izin verelim’ görüşünde birleştiği öğrenildi. Bu doğrultuda söz konusu süre içerisinde takımlar mayıs ayında çalışmalara başlaması hedefleniyor.

Oyuncular hasret giderecek Bu süre boyunca ise yabancı oyuncuların özel uçak tutarak kendi ülkelerine gidip aileleri ile birlikte hasret gidermeyi planladığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina süresi baz alındığında futbolcuların Mayıs ayından önce gelmeleri bekleniyor.



