Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırakma kararı aldı. Ahmet Nur Çebi, genel kurula kadar görevinin başında kalıp sonrasında başkanlık adına aday olmayacağını açıkladı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil sonrası Kulüpler Birliği'nin 11. başkanı olan Ahmet Nur Çebi; yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa etmedim. 6 Temmuz'daki genel kurula kadar görevime devam edeceğim, genel kurulda da aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.





Kulüpler Birliği'nde bugün tüm kulüplerin katılımıyla değil sadece yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Ahmet Nur Çebi'nin daha öncesinde aldığı bu kararı, bugün yönetim kurulu üyelerine açıkladığı ifade edilmekte. Beşiktaş Başkanı'nın aldığı kararda dün geceden itibaren Sergen Yalçın konusundaki teknik direktör krizinin etken olmadığı belirtiliyor.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın konusunda kendisine yöneltilen soruyu ise yanıtsız bıraktı.

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