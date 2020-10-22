Son dakika | KPSS sonuçları açıklandı - ÖSYM girş KPSS sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."

KPSS SONUÇLARI İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

Lisans oturumları için bekleyiş sürerken diğer KPSS sınavları için de hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN UYGULANACAK?

21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan KPSS Önlisans başvuruları sonrasında sınav 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN UYGULANACAK?

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, SINAV HANGİ TARİHTE?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde alınacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.



