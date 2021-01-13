Son dakika: Koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı! Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Son dakika haberine göre koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Çin'in Sinovac firmasında üretilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken, koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Peki koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.
AŞILAMA PERŞEMBE VEYA CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK
Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor.
3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken, bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı.
Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.