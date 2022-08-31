Son dakika | Kopenhag, Andreas Cornelius transferini açıkladı

Trabzonspor 'da sürpriz ayrılık. Bordo Mavili takımın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a trasfer oldu. Danimarka ekibi transferi resmen açıkladı.

6 milyon Euro ödeyecekler

Şampiyonlar Lig Play-Off'unda Trabzonspor'u eleyen Kopenhag Andreas Cornelius için Bordo-Mavili kulübe 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor 1.93 boyundaki forvet oyuncusunu geçen sezon başında Parma'dan 5.1 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Cornelius'un Trabzonspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Andreas Cornelius Trabzonspor formasıyla 49 maçta forma giydi. 20 gol atıp 6 asistlik performans ortaya koydu.

İlk kulübüne döndü

Cornellius 2010 yılında Kopenhag alt yapısında futbola başlamış 2013 yılında 8.7 milyon Euro karşılığında Cardiff'in yolunu tutmuştu.









Kopenhag kulübünün yaptığı açıklama!

FC Kopenhag, Trabzonspor'dan Andreas Cornelius'u kadrosuna kattı.

Danimarkalı milli futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme detaylarını konuşmak için Kopenhag'a geliyor.

Plana göre 29 yaşındaki futbolcu, Çarşamba günü (bugün) Roskilde Havalimanı'na inecek ancak anlaşma kesinleşene kadar medyayla röportaj yapılmayacak. Tecrübeli golcü, sağlık kontrollerinin tamamlanması ve anlaşmanın bitmesi sonrasında basın karşısına çıkacak.

Andreas'ı tekrar Kopenhag'da görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Yerine kim gelecek?

Karadeniz ekibi Umut Bozok dışında bir yabancı forvet daha transfer etmek istiyor. Artem Dovbyk bu noktada öndeki isimlerden bir tanesi ama Trabzonspor, Krzysztof Piatek'i de kiralık satın alma opsiyonuyla kadroya katmak istiyor.







