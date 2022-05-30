TRT Spor'un sorularını yanıtlayan İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, transferin gözde isimlerinden Abdülkerim Bardakçı'ya Türkiye'nin büyük kulüplerinin yanı sıra Fransa'dan da teklifler olduğunu açıkladı.

Başkan Özgökçen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"4-5 oyuncuyla transferi tamamlarız"

"Bizim için 2021-22 sezonu acısıyla, tatlısıyla çok olaylı geçti, diyebiliriz. İyi başladığımız bir sezon oldu. Devamında Ahmet Çalık kardeşimizin vefatı bizi son derece üzdü. Bu psikolojik tramvayı atlatmak da biraz zor oldu. Manevi eksiklikleri doldurmanzı mümkün olmuyor. Ancak yine de 3. olarak tamamladık. Yeni sezonda ne yapacağız önemli olan o. Bruno Paz transferiyle başladık. Bir de transferi hızlı şekilde sonuçlandırmamız lazım. 21 Temmuz'da ilk Avrupa Kupası maçımız var. Takım 18 Haziran'da toplanıyor. İlk hedefimiz 18 Haziran'dan önce transferi tamamlayabilmek... Süreç ve çalışmalarımız devam ediyor. Yerli birkaç transferimiz bitmek üzere. Akabinde yabancı transferlerimizi tamamlayacağız. Hocamızın ve scout ekibimizin raporunu dikkate alarak sezona en iyi şekilde girmeyi planlıyoruz. Skubic bıraktı. İlk etapta onun boşluğunu doldurmak istiyoruz. 4 ya da 5 futbolcuyla transferi tamamlarız."

"Bruno Paz için beklentimiz var"

"Scout ekimizin iki aydır yurt dışında çalışma yapıyordu. Bruno Paz ile alakalı ileriye dönük beklentimiz de var. Takıma uyumu çok önemli. Kendisinden gelişim katetmesini de bekliyoruz."

"Abdülkerim'in talipleri var"

"Abdülkerim özellikle bu sene çok üstün performans sergiledi. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Galatasaray , Beşiktaş , Fenerbahçe dışında yurtdışından da teklifler var. Fransa'dan talibi var."

"İlhan Palut ile uzun yıllar devam etmek istiyoruz"

"Hocamıza sözleşmemizi sunduk. Bir teklif gelirse, onun değerlendirebileceği bir husus... Ben bizimle devam edeceği kanaatindeyim. İlhan hocamız ile iyi bir uyumumuz var. Kendisiyle uzun yıllar devam etmek istiyoruz"

"Mali ve idari husus önemli"

"Biz göreve geldikten sonra, sportif başarıdan ziyade mali ve idari hususun daha önemli olduğunu gördük. Konyaspor özelinde baktığınız zaman, yayın gelirlerinde artışın olmaması, dövizdeki aksaklıklar bizi etkiliyor. Ekonomik noktada takımımız düzgün bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir sıkıntı yok."

Kombine fiyatları ne olacak?

"Kombine fiyatlarında değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Taraftarımız etkileyici bir güç. Biz birçok maçı böyle kazandık. Bunu inşallah bu sene de göreceğiz diye düşünüyorum."

"100. yılımızı birlikte kutlayalım..."

"Ülkemizde 100 yılı aşan kulüp sayısı çok fazla değil. 11-19 Haziran tarihleri arasında Konya'da büyük bir festival düzenleyeceğiz. Ülkemizin önemli sanatçıları buraya gelecek. Yaklaşık 2-3 milyon kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. Biz bu noktada tüm Konya'yı, hatta Konya dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı 100. yılımızı kutlamaya davet ediyoruz."