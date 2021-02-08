Beşiktaş'a 1-0 yenilen Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Konyaspor resmi sitesinden açıklama yaparak "İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor'un yaptığı açıklama...

Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.

Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.